كربلاء تباشر بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة لشهر رمضان الكريم

المستقلة / علي النصر الله / .. باشرت قيادتي عمليات وشرطة كربلاء ، مساء الثلاثاء ، بتنفيذ الخطة الامنية الخاصة بشهر رمضان الكريم .

وقال مصدر أمني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “القيادتين أعدت خطة امنية خاصة لشهر رمضان بعد عقد مؤتمر أمني “.

وأوضح إن “الخطة الامنية عرضت بشكل مفصل ودقيق عن كل محور وشرح المهام والواجبات لتنفيذها على أرض الواقع بالشكل الذي يضمن توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والزائرين على حد سواء “.

وأشار الى القيادتين ” أكدتا ضمن الخطة الامنية الخاصة لشهر رمضان ، على الالتزام بقرارات خلية الأزمة ولجنة الصحة والسلامة الوطنية العليا ، فيما يخص أوقات حظر التجوال والتقيد بجميع التعليمات الصحية والوقائية الصادرة “.