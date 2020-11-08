كربلاء تؤكد دعم  القرارات الدولية التي تخدم المرأة

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاحد، إن “المحافظة تدعم كل القرارات الدولية التي تخدم المرأة .

وقال الخطابي عند مشاركته ورشة نسوية “نحن ضد مفهوم إعطاء حقوق المرأة لأن حقوقها معطاة أساسا قبل ١٤٠٠ عام منذ أن بعث الله النبي محمد ( ص ) الى العالم” .

وتعقد الدورة ضمن مشروع ( دعم أدوار النساء في الأمن والسلام في الهياكل المحلية الإدارية وعلى ضوء قرار مجلس الامن ١٣٢٥ ) والذي تنفذه منظمة بنت الرافدين بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق المرأة للسلام والعمل الانساني ( wphf )

وأشار الخطابي الى إن ” المرأة تحتاج لحماية حقوقها وبشكل فاعل وتطبيق القوانين ” .

وأضاف إن “للمرأة دور كبير في بناء المجتمع ومشاركتها للرجل ، ولدينا في كربلاء قسم الوعي الاجتماعي للمرأة الذي يحظى بدعم كبير من قبل المحافظة “.