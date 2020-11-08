كربلاء تؤكد دعم  القرارات الدولية التي تخدم المرأة

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد  محافظ كربلاء نصيف الخطابي، مساء الاحد،  إن “المحافظة  تدعم  كل القرارات الدولية التي تخدم المرأة .

وقال الخطابي عند مشاركته ورشة نسوية “نحن ضد مفهوم إعطاء حقوق المرأة لأن حقوقها معطاة أساسا قبل ١٤٠٠ عام منذ أن  بعث الله النبي محمد ( ص ) الى العالم” .

وتعقد الدورة ضمن مشروع (  دعم أدوار النساء في الأمن والسلام في الهياكل المحلية الإدارية وعلى ضوء قرار مجلس الامن ١٣٢٥ ) والذي تنفذه منظمة  بنت الرافدين بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة  وصندوق المرأة للسلام والعمل الانساني ( wphf )

وأشار الخطابي الى إن ” المرأة  تحتاج لحماية حقوقها وبشكل فاعل وتطبيق القوانين ” .

وأضاف إن “للمرأة دور كبير في بناء المجتمع ومشاركتها للرجل ، ولدينا في كربلاء قسم الوعي الاجتماعي للمرأة  الذي يحظى بدعم كبير من قبل المحافظة “.

 

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