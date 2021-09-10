كربلاء تؤكد توفر المواد الغذائية والخضروات بأسعار مناسبة

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلن مدير مكافحة الجريمة الاقتصادية في كربلاء العميد حسن فاضل عبد الرحيم  ، مساء الجمعة ، إن “المواد الغذائية في علوة الخضر في المحافظة متوفرة وبأسعار مناسبة جدا .

وقال عبد الرحيم  في تصريح لـــــ ( المستقلة ) تم “توجيه وتوعية أصحاب المكاتب والتجار بضرورة توفير المواد الغذائية والخضروات والفاكهة  خلال زيارة الاربعينية والمحافظة على الأسعار”.

وأضاف طالبنا “خلال زيارة تفتيشية بدعم المنتج المحلي وعدم ارتفاع الاسعار، بالمقابل حل جميع الإشكاليات الروتينية في عرقلة دخول البضائع في نقاط التفتيش الخارجية (السيطرات ) “.

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