كربلاء بحاجة إلى 120 مليار لتغليف المبازل وتحويلها الى طرق

المستقلة / علي النصر الله / ..  قال النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، اليوم الاربعاء، إن ” المحافظة تحتاج إلى ( 120 )  مليار دينار  لتغليف جميع المبازل الموجودة فيها، والبالغة ( 8 )  مبازل، بمعدل  ( 15  ) مليار  دينار  للمبزل الواحد لتحويلها إلى طرق .

وأوضح الفتلاةي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” حصة كربلاء المالية المتدنية تقف عائقا امام إنجاز المشاريع حيث تحتل كربلاء المرتبة قبل الأخيرة في التخصيصات المالية”.

وتابع ، بحسب “تعداد السكان البالغ مليون ومئتان وخمسون مواطن في حين يبلغ عدد سكان المحافظة الفعلي أكثر من ثلاثة ملايين شخص “.

وأشار الى إن “التوافد المليوني لزيارة المراقد المقدسة تحتاج أيضا  إلى تخصيصات مالية اضافية لتأمين الخدمات كافة للوافدين دون أن يكون هناك تمييزا للمحافظة لهذا الجانب “.

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