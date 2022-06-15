كربلاء الاولى على محافظات العراق بيئيا

وزير البيئة مع محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..  اكد وزير البيئة  وكالة جاسم  الفلاحي إن محافظة كربلاء هي الاولى بيئيا .

وقال الفلاحي  اثناء زيارته كربلاء ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، إن “المحافظة تقدمت بشكل كبير في مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي  والمحافظة على المصادر المائية  والأنهار والجداول من الملوثات “.

وأوضح تم “الاتفاق على تعزيز المفاهيم الخاصة في موضوع التغيرات المناخية واستخدام الطاقة المتجددة “.

من جانبه قال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) اليوم الأربعاء، عقب لقائه وزير البيئة، إن “وزارة البيئة صنفت المحافظة الاولى على محافظات العراق في المجال البيئي “.

واشار الى إن ” كربلاء المقدسة ورغم عدم توفر التخصيصات المالية لهذا الجانب الا إنها قطعت اشواطا كبيرة في معالجة عددا من الحالات التي تؤثر على الجانب البيئي في المحافظة ومنها القضاء على التلوث نتيجة المبازل ، وكذلك أن المحافظة تعمل على انشاء حزام اخضر حول المحافظة وبعرض 1 كم لتقليل الغبار والعواصف الترابية “.

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