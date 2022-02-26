كربلاء أكثر المحافظات تجاوزا على الاملاك العامة

مدير بلدية كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. كشف مدير بلدية محافظة كربلاء حسن الشريفي ، إن المحافظة من اكثر المحافظات التي تشهد تجاوزات على الأملاك العامة، مؤكدا المضي في محاسبتهم وازالة تجاوزاتهم .

وقال الشريفي في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم السبت، إن ” عدد سكان المحافظة سيصل في عام 2025 الى اربعة ملايين ونصف  المليون نتيجة الهجرة العشوائية”.

ومن جانب آخر أوضح الشريفي إن” المديرية لديها ( 26 ) مشروعا خدميا بمختلف الاحياء السكنية التابعة لمركز المدينة سيتم تنفيذها خلال العام الحالي ، نتيجة للتوسع العمراني الكبير الذي تشهده المحافظة “.

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