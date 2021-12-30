“كربائيلو” أول مجلة ثقافية عن اتحاد أدباء كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلن اتحاد الادباء والكتاب في كربلاء ، مساء الخميس ، إصدار مجلة “كربائيلو” التي تعد أول مجلة متخصصة تعنى بالثقافة .

وقال أمين شؤون العلاقات والإعلام في الاتحاد الدكتور عمار الياسري في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المجلة متخصصة بنشر وتوثيق ابداعات مفكريها ومثقفيها وأدبائها وفنانيها مستلهمة الإبداع من ماضيها المجيد ، وصولا لمستقبلها المشرق لتكون مع مثيلاتها من المطبوعات الورقية التي تصدر عن اتحادنا المركزي وبعض فروعه في المحافظات “.

وأضاف تعد “المجلة إحدى نوافذ نشر الثقافة والأدب ومتابعة آخر منجزات الأدباء وأخبارهم “.

وأشار الى إن ” العدد الأول تضمن موضوعات توزعت على أبواب المجلة مثل: سحر المكان والشعر والقصة والنقد الأدبي وأدب المرأة وباب إيوان “.