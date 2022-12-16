كتلة وطن تؤكد فشل الحكومة في السيطرة على قيمة الدولار

المستقلة / علي النصر الله / .. أكد رئيس كتلة وطن النيابية حيدر طارق الشمخي ، إن هناك فشلا  حكوميا واضحا في السيطرة على قيمة الدولار مقابل الدينار العراقي .

وقال الشمخي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عند زيارته كربلاء برفقة النائب ياسر اسكندر وتوت ولقائه المحافظ نصيف الخطابي ، لاحظنا في الآونة الاخيرة ارتفاع غير مبرر في قيمة سعر  الدولار والذي أثر سلبا على الشعب العراقي  “.

ودعا الحكومة الى ” أن تعيد حساباتها  وتراقب المصارف الاهلية  التي تتحكم بالأسواق العراقية  وترفع الأسعار دون حسيب ورقيب  “.

وشدد على ضرورة وضع حد لما وصفه بـ”هذه المهازل” وبرداع قانوني يحاسب كل من يتلاعب بالأسعار ، والتي حددت ضمن مزادات بيع العملة  في البنك المركزي.

وطالب الحكومة “أن تعمل على حماية طبقة الفقراء وذو الدخل المحدود من ارتفاع هذه الأسعار “.

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