كتلة صادقون : جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد

المستقلة /- أكد النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي،اليوم الأربعاء، عزم مجلس النواب جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد علاء معن.

وقال الفتلاوي في بيان إن “سبب عدم تأهيل مداخل العاصمة بغداد ومناطقها الأثرية يعود إلى الإهمال وعدم وجود إدارة حقيقية للعمل”، لافتاً إلى إن “أموال جباية المرأب لو استخدمت بشكل صحيح لأضافت إلى الضرائب الأخرى ولكانت بغداد برونق مختلف عمَّا هي عليه حالياً“.

واستغرب الفتلاوي: “من استنفار امانة بغداد خلال زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق و إكساء الطرق، ما يدل على وجود إمكانيات غير مستغلة”، مبيناً أن “مجلس النواب عازم على جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد علاء معن باعتباره حقاً دستورياً”.

وأضاف أن “الاستجواب سيكون على خلفيَّة التقصير في تقديم الخدمات والاخفاقات الإدراية”، موضحاً أن “العاصمة تفتقر لوجود متنزهات وساحات خضراء تكاد تكون معدومة في الكثير من المناطق”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

كتلة صادقون : جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد

اخبار العراق

عثمان : وفد فني سيزور بغداد لبحث تطبيق اتفاق حصة الاقليم من الموازنة

اخبار العراق

الانواء الجوية تتوقع طقسا متباينا مع فرصة لتساقط الامطار في الوسط والشمال

اخر الاخبار

تقرير : العالم سيشهد طفرة في أجهزة التتبع الذكية والآثار المترتبة على الخصوصية

اخر الاخبار

انخفاض خام البصرة الخفيف والثقيل بالتزامن مع هبوط الاسعار عالميا

اخبار العراق

الاعمار والاسكان تعتزم تصميم ابنية ذكية للمستشفيات

اخبار العراق

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاربعاء

اخبار العراق

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الدينار اليوم الاربعاء

اخر الاخبار

انخفاض اسعار النفط بسبب تفشي كورونا وزيادة المخزونات الامريكية

اخبار العراق

محافظ نينوى يطالب الحكومة بـ مبلغ 380 مليار لا تزال مجمدة منذ احتلال داعش

اخبار العراق

الرافدين يوجه فروعه باستقبال طلبات ترويج السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية

اخبار العراق

الركابي يتهم الاكراد بمحاولة ابقاء القوات الامريكية على اراضي الاقليم

اخر الاخبار

ارتفاع ضحايا كورونا حول العالم .. اكثر 3 مليون وفاة و143 مليون اصابة

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد على ايجابيات اللقاح في خفض حدة الاصابات

اخبار العراق

المالية النيابية تقترح اعتماد موازنة 2021 للاعوام الثلاثة المقبلة

اخبار العراق

مفوضية الانتخابات تحدد اخر موعد للاعتراض على سجل الناخبين البايومتري

اخر الاخبار

تطبيق ضار يمكن أن يخترق هاتفك باسم واتساب