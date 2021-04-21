كتلة صادقون : جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد

المستقلة /- أكد النائب عن كتلة الصادقون فاضل الفتلاوي،اليوم الأربعاء، عزم مجلس النواب جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد علاء معن.

وقال الفتلاوي في بيان إن “سبب عدم تأهيل مداخل العاصمة بغداد ومناطقها الأثرية يعود إلى الإهمال وعدم وجود إدارة حقيقية للعمل”، لافتاً إلى إن “أموال جباية المرأب لو استخدمت بشكل صحيح لأضافت إلى الضرائب الأخرى ولكانت بغداد برونق مختلف عمَّا هي عليه حالياً“.

واستغرب الفتلاوي: “من استنفار امانة بغداد خلال زيارة قداسة البابا فرنسيس الى العراق و إكساء الطرق، ما يدل على وجود إمكانيات غير مستغلة”، مبيناً أن “مجلس النواب عازم على جمع تواقيع نيابية لاستجواب أمين بغداد علاء معن باعتباره حقاً دستورياً”.

وأضاف أن “الاستجواب سيكون على خلفيَّة التقصير في تقديم الخدمات والاخفاقات الإدراية”، موضحاً أن “العاصمة تفتقر لوجود متنزهات وساحات خضراء تكاد تكون معدومة في الكثير من المناطق”.