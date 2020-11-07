كتلة المستقبل تضع شرطأ للتصويت على قانون الاقتراض

المستقلة /- اعربت كتلة المستقبل في مجلس النواب عن دعمها الكامل لقانون الاقتراض.

وذكرت الكتلة ان قانون الاقتراض سيقرأ للمرة الثانية في جلسة اليوم السبت،مؤكدةً ان هذا القانون مهم وسيسهم في تحريك السوق والاقتصاد الذي عانى خلال الاشهر الماضية من الركود بسبب الاوضاع السيئة للموظفين نتيجة تأخر توزيع رواتبهم،فضلاً عن دعم المشاريع الاستثمارية في عموم المحافظات بضمنها اقليم كردستان.

وتابعت الكتلة انها ستكون الى جانب النواب المصوتين على هذا القانون،بشرط وجود مراقبة كاملة من قبل البرلمان والحكومتين الاتحادية والاقليم لتطبيقه في الفقرات التي يتضمنها هذا القانون.