كتلة الديمقراطي الكوردستاني تدعو الى عدم الانجرار وراء الاجندات الخارجية

المستقلة/- دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب الشعب العراقي الى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ”الاجندات الخارجية”

وقال الكتلة في بيان اليوم، في الوقت الذي يمر فيه البلد في ازمة سياسية كبيرة وتاخير تشكيل الحكومة الاتحادية، يحاول البعض تضليل الراي العام وجر البلاد الى متاهات خطيرة.والتي تزامنت مع تحركات الحزب الديمقراطي الكوردستاني خلال الايام القليلة الماضية مع الاطراف السياسية العراقية والكوردستانية لايجاد حلول وطنية للانسداد السياسي وفق الاستحقاقات الدستورية، والمضي بتشكيل الحكومة.

وأضافت بما أن هذه التحركات الجادة من قبل حزبنا مع الاطراف السياسية ليست في صالح بعض الجهات المرتبطة باجندات خارجية، حيث صدر بيان بتزامن مع تلك الجهود الوطنية، عما تسمى ” الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية” مليء بتهم كاذبة فاضحة للتغطية على فشل مشروعها الطائفي المَقيت، إننا في الوقت الذي نستكر فيه هذا البيان وما يحمله من اكاذيب وتضليل، ندين وبشدة هذه التهديدات على امن كوردستان، ونؤكد بان هذا الاسلوب يبين افلاسهم السياسي واساليبهم الرخيصة التي تحرض على وتر الطائفية والتفرقة بين ابناء البلد الواحد.

ووجهت الكتلة رسالة “لشعبنا العراقي الواعي” بعدم الانجرار نحو هكذا اجندات خارجية، التي هدفها خداع السذج لخدمة مشروع خارجي، و”هم بعيدون البعد كله عن الوطنية ومبادئ المقاومة الحقيقية، التي ترفض تدخلات الخارج.”

وطالبت الحكومة المركزية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومحاسبة الجهات “اللامسؤولة”، مؤكدة بان اقليم كوردستان “كيان سياسي دستوري ضمن العراق الاتحادي”، وقوات البيشمركة والجيش العراقي يعملان سوية للدفاع عن الوطن ضد الفكر الارهابي المتطرف.