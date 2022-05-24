كتلة الحزب الديمقراطي ترد على بيان تنسيقية فصائل المقاومة

المستقلة/- أصدرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، الثلاثاء، بياناً، ردّت فيه على ما ورد في بيان “تنسيقية المقاومة”.

وقالت الكتلة في بيانها الذي تلقت المستقلة نسخة منه، “في الوقت الذي يمر فيه البلد في أزمة سياسية كبيرة وتأخير تشكيل الحكومة الاتحادية، يحاول البعض تضليل الراي العام وجر البلاد الى متاهات خطيرة، والتي تزامنت مع تحركات الحزب الديمقراطي الكردستاني خلال الأيام القليلة الماضية مع الأطراف السياسية العراقية والكردستانة لإيجاد حلول وطنية للانسداد السياسي وفق الاستحقاقات الدستورية، والمضي بتشكيل الحكومة”.

وأضاف، “وبما أن هذه التحركات الجادة من قبل حزبنا مع الأطراف السياسية ليست في صالح بعض الجهات المرتبطة باجندات خارجية، حيث صدر بيان بالتزامن مع تلك الجهود الوطنية، عما تسمى (الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية)، مليء بتهم كاذبة فاضحة للتغطية على فشل مشروعها الطائفي المَقيت، إننا في الوقت الذي نستكر فيه هذا البيان وما يحمله من أكاذيب وتضليل، ندين وبشدة هذه التهديدات على أمن كردستان، ونؤكد بأن هذا الأسلوب يبين إفلاسهم السياسي وأساليبهم الرخيصة التي تحرض على وتر الطائفية والتفرقة بين أبناء البلد الواحد”.

وأضاف البيان، “نوجه رسالة لشعبنا العراقي الواعي بعدم الانجرار نحو هكذا أجندات خارجية، التي هدفها خداع السذج لخدمة مشروع خارجي، وهم بعيدون البعد كله عن الوطنية ومبادئ المقاومة الحقيقية، التي ترفض تدخلات الخارج”.

وتابع، “وختاما نطالب الحكومة المركزية بفتح تحقيق عاجل في الموضوع ومحاسبة الجهات اللامسؤولة، ونؤكد للرأي العام بأن إقليم كردستان كيان سياسي دستوري ضمن العراق الاتحادي، وقوات البيشمركة والجيش العراقي يعملان سوية للدفاع عن الوطن ضد الفكر الإرهابي المتطرف”.