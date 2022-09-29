 كتاب جديد.. محمد رشيد يصدر “تنمية الأسرة “

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..صدر عن برلمان الطفل العراقي، برعاية البنك المركزي العراقي كتاب بعنوان ( تنمية الأسرة ) للكاتب محمد رشيد.

تحدث المؤلف في كتابه عن اهمية واستثمار المياه في حياتنا اليومية من خلال سلوك واع ومسؤول بدون هدر وايضا عن كيفية مكافحة التصحر والجفاف من خلال حوار هادئ معزز بلوحات جميلة وملونة.\

وضم الكتاب (٥) ابواب هي ( صديق البيئة، ارشادات للوقاية من كورونا، ثقافة وحقوق الطفل، تنمية بشرية، بانوراما ) وتميز الكتاب بطباعته الانيقة، وجمال لوحاته، وبساطة طرحه، حيث من ممكن ان يكون مرشدا ثقافيا واجتماعيا وصحيا للاسهام في تنمية شخصية الطفل والأسرة.