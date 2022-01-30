كتاب جديد عن مملكة اشنونا

المستقلة/-صدر عن دائرة الدراسات والبحوث والتدريب الآثاري في الهيئه العامه للآثار والتراث كتاب جديد تحت عنوان مملكة اشنونا للباحث د.اياد كاظم داود السعدي

وتضمن الكتاب ثلاث فصول شملت الموقع الجغرافي لمنطقة ديالى ونشوء مملكة اشنونا وعلاقاتها السياسية مع الدول المعاصرة لها وتاريخ مملكة اشنونا في ضوء الشواهد المعمارية واللقى الاثارية المكتشفة فضلا عن الخرائط المصورة والرسائل والنقوش الكتابية على الآجر الخاص بملوك وحكام مملكة اشنونا.

يذكر أن اشنونا هي إحدى ممالك الدولة السومرية وكان مركزها في تل أسمر الواقع حاليا في محافظة ديالى شمال شرق بلاد سومر قرب مدينة بعقوبة في العراق، وعلى بعد 35كم شمال شرقي بغداد، وتاريخها يعود إلى الفترة وشيدت بين نهري دجلة وديالى، وتحيطها سفوح جبال زغروس الشرقية.