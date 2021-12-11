كتاب جديد عن تاريخ العراق: الارض والشعب والدولة

المستقلة/- صدر للكاتب العراقي المقيم في جنيف سليم مطر كتاب جديد بعنوان (تاريخ الهوية العراقية).

وجاء الكتاب موزعا على اكثر من 411 صفحة من القطع الكبيرمع عشرات الصور التوضيحية والخرائط المعلوماتية.

يتميز هذا الكتاب، بميزتين جديدتين يتم الاعتماد عليهما لأول مرة لسرد التاريخ العراقي، أولى اعتماد العامل الجغرافي(البيئة الداخلية والمحيط الحدودي: Historical Geography) باعتباره شرطا حاسما في رسم تاريخ الاوطان وتحديد هوية شعوبها. وكذلك اعتماد (مكان الولادة والعيش والتربية والنشاط)، أي(الانتماء الجغرافي ـ البلادي) في تحديد الهوية الوطنية للشخصيات التاريخية، وليس (انتمائها العرقي ـ الاقوامي)!

والميزة الثانية على الاساس(الجغرافي ـ التاريخي) تم ابتكار تحقيبا جديدا لتحديد المراحل التي مر بها التاريخ العراقي، وذلك بالاعتماد على (ماهية اللغة والديانة السائدتين)، وليس على (ماهية الدولة الحاكمة).

ووفقا لذلك قسم الكاتب تاريخ العراق الى المراحل الآتية:

1ـ مرحلة ماقبل الحضارة. 2ـ المرحلة النهرينية(السومرية ـ الاكدية).3ـ المرحلة الآرامية ـ المسيحية. 4ـ المرحلة العربية الاسلامية. 5ـ مرحلة السبات(السيطرة الآسيوية: المغولية ـ الايرانية ـ العثمانية). 4 ـ المرحلة الحديثة