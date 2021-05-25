“كتائب القسام” تنشر صورا حول الأسلحة الجديدة التي أدخلتها للخدمة لأول مرة

المستقلة/-أحمد عبدالله / نشرت “كتائب عز الدين القسام” الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الثلاثاء، صورا ومعلومات حول الأسلحة الجديدة التي أدخلتها للخدمة لأول مرة خلال معركة “سيف القدس”.

ومن الأسلحة الجديدة التي أعلنت عنها كتائب القسام بشكل رسمي، صاروخ “SH85” الذي سمي بهذا الاسم نسبة إلى القائد محمد أبو شمالة ويصل مداه 85 كم ولديه قدرة تدميرية عالية.

كما أدخلت القسام طائرة “شهاب” الانتحارية المصنعة محليا، حيث نفذت خلال المعركة الأخيرة عدة عمليات من بينها، استهداف مصنع الكيماويات بمستوطنة “نير عوز” ومنصة الغاز قبالة سواحل غزة.

وأعلنت “كتائب القسام” عن طائرات استطلاع مسيرة محلية الصنع “الزواري”، إذ سميت بهذا الاسم تيمنا بالقائد التونسي محمد الزواري، ونفذت عدة مهمات رصد واستطلاع لمواقع ومستوطنات الاحتلال خلال معركة “سيف القدس”.

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