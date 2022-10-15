كبار القيادات الامنية في ميسان للإطلاع على انشاء سدة على الحدود مع إيران

كبار القيادات الامنية في ميسان للإطلاع على انشاء سدة على الحدود مع إيران

المستقلة/- علي قاسم الكعبي/.. اطلع رئيس اركان الجيش والوفد المرافق له،اليوم السبت، على عملية إنشاء سدة ترابية على حدود محافظة ميسان مع ايران للحد من عمليات التهريب.

وكان رئيس اركان الجبش قد وصل الى محافظة ميسان،السبت، على رأس وفد امني رفيع ضم نائب قائد العمليات المشتركة، ومعاون رئيس اركان الجيش للعمليات، وقائد القوات البرية، ومدراء الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع، وهيئة الحشد الشعبي.

وأشار بيان عن عمليات ميسان إلى ان الزيارة تاتي للإطلاع على العمل الكبير الذي يقوم به الجهد الهندسي للجيش العراقي والحشد الشعبي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الرقم ٥٧ لسنة ٢٠٢٢ والخاص بانشاء سده ترابية في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي الايراني والتي تهدف الى ضبط الحدود الدولية.

وأضاف كما اطلع على الاجراءات الامنية التي تنفذها قيادة عمليات ميسان والقطعات والاجهزة الامنية العاملة تحت امرتها في ضبط الامن الاستقرار في المحافظة مع حماية المنشات النفطية واهداف البنى التحتية.