“كانون” تصدر تحديثاً لبرامجها الثابتة الخاصة بعدد من كاميراتها الاحترافية

المستقلة/- أعلنت “كانون”Canon) ) اليوم عن تحديث البرنامج الثابت لثلاث من كاميراتها الرقمية الاحترافية بدون مرآة وذات “العدسة الأحادية العاكسة” (DSLR) من طراز EOS R System، استجابة لآراء العملاء. وأصبح بإمكان مستخدمي الكاميرات EOS R5 (البرنامج الثابت نسخة 1.3)، وEOS R6 (البرنامج الثابت نسخة 1.3)، وEOS-1D X Mark II (البرنامج الثابت نسخة 1.4)، الوصول إلى عدد من التحديثات، مما يساعدهم على تبسيط سير العمل وتحقيق أكبر قدر من الحرية الإبداعية.

تعزيز جودة الصورة وسهولة الاستخدام

وستستفيد كاميرا EOS R5 بعدد من التحديثات بما في ذلك دقة FULL HD 120P والدعم لقدر أكبر من التخصيص للكاميرا، حيث سيتمكن المستخدمون الآن من حفظ إعدادات الكاميرا المخصصة والمفضلة في بطاقة الذاكرة (memory card)، والتي يمكن نسخها في كاميرا مختلفة أو استخدامها عن تعديل الإعدادات. كما يتوفر أيضاً خيار لإيقاف تشغيل إل سي دي (LCD) أثناء التصوير واستخدامها لإعادة التشغيل فقط، مما يوفر عملية تشغيل بنمط التصوير الرقمي بالعدسة الأحادية العاكسة (DSLR). وبالنسبة للكاميرتين EOS R5 وEOS R6، يوفر البرنامج الثابت دعماً يدوياً دائماً لعدسات RF، مما يتيح للمصورين تجاوز تركيز عدسات RF يدوياً عندما تكون الكاميرا في وضعية Servo AF.

سير عمل احترافي ومبسط

يمكن للمصورين المحترفين ممن يستخدمون الكاميرا EOS R5، حماية الصور ومشاركتها بسرعة باستخدام وظيفة “حماية نقل الصورة” (Protect Image Transfer) الجديدة والتي تسمح بقفل الصور المحمية – مما يمنع حذفها عن طريق الخطأ – ونقلها عن طريق بروتوكول نقل الملفات FTP. كما يمكن للمصورين المحترفين من خلال كاميرتي EOS-1D X Mark III وEOS R5، رؤية حالة النقل عبر بروتوكول نقل الملفات على شاشة العرض التي تظهر بوضوح المدة التي تستغرقها عملية نقل الصور.

قدرات معززة لتصوير الفيديو

يتيح البرنامج الثابت للأفلام غير المضغوطة وذات معدل البت المنخفض تقليل حجم ملفات الفيديو غير المضغوطة، مما يسرع من عملية نقل الملفات في كاميرتي EOS R5 وEOS-1D X Mark III. كما يوفر تحديث البرنامج قدرات تصوير فيديو مُحسنة للكاميرا EOS R5 مع إضافة وظيفة Canon Log 3 – منحنى لوغاريتم غاما المستخدم في كافة كاميرات Canon Cinema EOS، مما يتيح نطاقاً ديناميكياً أكبر، وقدرات فائقة لتحرير الألوان وإدارة أسهل للملفات. ولمزيد من المرونة في تنسيقات التصوير في كافة الكاميرات، يتيح هذا البرنامج الثابت خيار الأفلام المضغوطة ذات معدل البت المنخفض، مما يتيح إنشاء ملفات فيديو صغيرة الحجم يسهل مشاركتها.

كما أصدرت “كانون” اليوم عدة تحديثات برمجية لاستكمال ترقيات البرامج الثابتة المذكورة وتقديم الدعم لمعالجات Apple M1 عن طريق برنامجRosetta for Digital Photo Professional(DPP) مع النسخة4.14 وبرنامج EOS Utility مع النسخة 3.13.1.

وستواصل شركة “كانون” التزامها تجاه المصورين من خلال وضع المزيد من الخطط لتقديم وظائف جديدة لهذه الطرازات الثلاثة بالاستناد إلى آراء المستخدمين، بما في ذلك إدخال وظيفة Canon Log 3 في الكاميرتان EOS R6 وEOS-1D X Mark في تحديث مستقبلي للبرنامج الثابت.