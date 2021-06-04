“كامب” تجمع نجوم التسعينات في “زحمة الايام”

المستقلة/- طرحتً شركة “كامب” فيديو كليب “زحمة الأيام” لنجوم التسعينات حميد الشاعري، إيهاب توفيق، هشام عباس و مصطفي قمر، على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

“زحمة الأيام” تعد آخر أعمال الشاعر الراحل سامح العجمي والملحن الراحل أشرف سالم واللذان توفاهما الله العام الماضى، وهي من توزيع نديم الشاعري وتم تصويرها بطريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج ياسين حسن، وهو من توزيع شركة “ديجيتال ساوند”.

والجدير بالذكر إن الكليب تم تصويره على مدار يومين استخدم فيهم المخرج احدث التقنيات الحديثة فى التصوير حيث يظهر بالعمل العجمى، وأشرف سالم فى الكليب بالرغم من تصوير الكليب بعد رحيلهما وذلك تكريما وإهداء لهما من شركة “كامب”، كما يرتبط نجوم الأغنية الأربعة والرحلان بصداقة قوية منذ سنوات طويلة.