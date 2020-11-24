كافة السجناء .. السعودية تصدر بالعفو عن المحكوميين بـ “الجلد التعزيري”

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المستقلة /- قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء: إنه صدرت “توجيهات عليا” في السعودية، بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بـ “الجلد التعزيري”، ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق.

ووفق صحيفة (عكاظ) فإن هذا العفو، يشمل الأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا، القاضي بإلغاء عقوبة الجلد التعزيري.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن مصادرها، أوضحت أن “المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا، قرر فيه بالأغلبية، أن على المحاكم عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن، أو الغرامة، أو بهما معا، أو عقوبات بديلة، بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وصدر التوجيه السامي الكريم باتخاذ اللازم”.

وأنهى هذا التحرك الأخير، “ما شكل على إمارات المناطق بشأن تنفيذ الأحكام المكتسبة القطعية، لتقضي التوجيهات العليا بالموافقة على ما رآه مجلس الشؤون السياسية والأمنية من مناسبة، العفو عن جميع المحكوم عليهم بعقوبة الجلد تعزيراً، التي نص عليها في الأحكام التعزيرية المكتسبة للصفة القطعية، قبل صدور المبدأ القضائي المشار إليه، على أن يكون العفو في ما لم ينفذ من جلد في تلك الأحكام”.

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