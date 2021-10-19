كاظم السهر يثير الجدل بتغير ملامحه

المستقلة /- تابع الآلاف من عشاق الفنان كاظم الساهر افتتاحه سلسلة “أمسيات خالدة” ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020، مساء أمس الجمعة.

وأقيم الحفل في ساحة الوصل حيث المعرض الضخم، التي تعتبر قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

فيما استبق القيصر حفله هذا بمقاطع مصورة على حساباته على مواقع التواصل أعرب خلالها عن سعادته وحماسته للقاء جمهوره بعد غياب سنتين، من قلب الحدث العالمي.

أما الأمسية التي انتشرت مقاطع لها على مواقع التواصل من قبل جمهور كاظم، فضجت بأجمل أغانيه القديمة، مع أغنيات جديدة أيضا فاجأت الجمهور.

إلا أن النجم كاظم الساهر تعرض أيضا، لموقف محرج، حين توقف فجأة عن غناء أغنيته الجديدة “ما هو المطلوب مني”، بعد أن خانته الذاكرة.

لكنه سرعان ما تدارك الموقف مقدما اعتذاره للجمهور، بطريقته الراقية، موضحا أنه نسي بعض الكلمات.

الجدير بالذكر ان النجم العراقي كاظم الساهر صدم جمهوره ومحبيه مؤخرا بعد ظهوره الأخير بتغير ملامحه ، حيث بدت ملامحه غريبة عن السابق.