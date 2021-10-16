كاظم الساهر يحيي أول حفل جماهيري بعد غياب عامين

كاظم الساهر يحيي أول حفل جماهيري بعد غياب عامين

المستقلة / احيى الليله الماضية حفلا غنائيا للفنان العراقي، كاظم الساهر، ضمن فعاليات معرض “إكسبو 2020 دبي”، والذي يعد الأول له منذ عامين.

وأقيم الحفل الغنائي في أول ليلة من “أمسيات خالدة”، وذلك في ساحة الوصل بالمعرض، التي تعتبر قبتها أكبر شاشة عرض في العالم بنطاق 360 درجة.

وكان كاظم الساهر عبر من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن “سعادته الغامرة بإحياء حفله الغنائي، لأنه بعد غياب عامين سيلتقي بجمهوره الرائع من قلب الحدث العالمي “إكسبو 2020 دبي”.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لكاظم الساهر من حفله الغنائي.

ويعتبر “إكسبو 2020 دبي” هو أول نسخة للمعرض العالمي في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوب آسيا، وانطلق في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022 المقبل.

وكان كاظم الساهر وجه رسالة إلى الشعب المصري، الأسبوع الماضي، بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973.

وقال الساهر في رسالة بالصوت والصورة إلى جمهوره المصري إنه “يقدم تهنئة من القلب للشعب العظيم ولجيشه الباسل ولقيادته الحكيمة”.

وختم رسالته قائلا: “دمتم دائما في محبة وسلام.. صديقكم كاظم الساهر”.