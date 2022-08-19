كاسيميرو يترك مدريد ويتوجه الى مانشستر

المستقلة/- توصل نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، الى اتفاق مع ريال مدريد من أجل الحصول على خدمات المدافع البرازيلي كاسيميرو، وفق ما أعلن الناديان اليوم الجمعة.

وسعى مدرب اليونايتد تن هاغ جاهداً منذ وصوله من أجل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، وحاول ضم مواطنه فرنكي دي يونغ من برشلونة الإسباني لكن اللاعب رفض الانتقال رغم توصل الناديين الى اتفاق.

وقال النادي الإنكليزي في بيان “يُسعِدُ مانشستر يونايتد أن يعلن عن توصله لاتفاق مع ريال مديد بشأن انتقال كاسيميرو”، مضيفاً “عملية الانتقال مشروطة بالموافقة على الشروط الشخصية، ومتطلبات تأشيرة العمل في المملكة المتحدة والفحص الطبي”.

وسبق للمدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي أن كشف الجمعة عن رغبة كاسيميرو في اختبار “تحد جديد” في مسيرته، مؤكداً ما ذكرته تقارير صحافية إنكليزية عن اقتراب البرازيلي من الانضمام الى الفريق الإنكليزي الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الممتاز في المركز السادس وسيغيب بالتالي عن دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد مضيفه سلتا فيغو السبت في الدوري الاسباني “لقد تحدثت معه صباح اليوم (الجمعة). هو يريد اختبار تحد جديد. ثمة مفاوضات في الوقت الحالي لكن لا شيء رسمياً. لا يزال لاعباً في صفوف ريال مدريد لكنه أبدى رغبته في الرحيل”.

وأضاف “أنا والإدارة نتفهم هذا الأمر. مع كل ما قدمه (مع الفريق) ونظراً لشخصه، يتعين علينا احترام ذلك… إذا استمرت المفاوضات، فمن الطبيعي أنه لن يلعب” ضد سلتا فيغو.

وكانت الصحف الإنكليزية أكدت أن كاسيميرو في طريقه الى الانضمام الى صفوف يونايتد بعد توصل الناديين إلى اتفاق بهذا الشأن.

وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو مشيرة إلى أن ابن الـ 30 عاماً سيوقع عقدًا لمدة أربع سنوات مع إمكانية إضافة سنة أخرى بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الأسبوع.

ويملك كازيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالإضافة إلى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

ولا يزال فريق “الشياطين الحمر” يحاول تعزيز صفوفه لا سيما في الجبهة الأمامية وتحدثت الصحف عن إمكانية ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد الإسباني، أو الجناح الهولندي كودي غاكبو من أيندهوفن أو الجناح البرازيلي أنتوني من أياكس الهولندي، مع إمكانية التعاقد مع مهاجم تشلسي الأمريكي الدولي كريستيان بوليسيك على سبيل الاعارة.

واستهل يونايتد الدوري الإنكليزي الممتاز بأسوأ طريقة ممكنة بخسارته مباراتيه الأولتين أمام برايتون 1-2 على ارضه وضد برنتفورد صفر-4 بعيداً عن قواعده ليحتل المركز الأخير للمرة الأولى منذ عام 1992.

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