كاساس مدرب المنتخب العراقي: مباراة الافتتاح امام المنتخب العماني ليست سهلة

المستقلة /- اكد الاسباني كاساس مدرب منتخبنا الوطني ” اننا ندرك اهمية البطولة للجماهير العراقية وسنجتهد من اجل اسعاد الجماهير “.

وقال كاساس في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الافتتاح بين منتخبي العراق وعمان :” نفخر باللعب في العراق وبين جماهيرنا ونطمح لاستثمار الدعم الجماهيري”.

واضاف :” سنعتمد فلسفة قريبة من المدرسة الاسبانية وجميع اللاعبين قادرون على تطبيق الواجبات”.

وتابع :” نحترم منتخب عمان وهو فريق جيد ويملك اوراقا رابحة ، وهو حامل لقب النسخة قبل الاخيرة ، لكننا سنجد الطريقة المثالية لتحقيق نتيجة ايجابية”.

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