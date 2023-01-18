‏كاساس : حققنا حلم الوصول للنهائي وطموحنا التتويج باللقب

المستقلة /- قال مدرب المنتخب الوطني العراقي ، الاسباني كاساس كان طموحنا بلوغ النهائي ، والطريق لم يكن سهلا.

واشار في مؤتمر صحفي ان منتخب عمان واجهناه في الافتتاح فريق جيد وسنعمل لكسب اللقب ، مؤكدا ان مباراة الافتتاح مع عمان كانت مغلقة وقليلة الفرص وحللنا المباراة وسنحاول الوصول بعدة طرق لبلوغ مرمى منتخب عمان.

وقال كاساس: كل فريق يذهب باتجاه اسلوب يخدمه ومنتخب عمان مستقر مع مدربه ويسعى لغلق المساحات ،و هدفنا حسم المواجهة بالوقت الاصلي واذا وصلنا لركلات الترجيح نتمنى ان نكسب اللقب .

واكد كاساس: ان البعض فهم كلامنا بعد مباراة الافتتاح بشكل خاطئ لم نقل لا نرغب بالتتويج لكن كنا نقول نخطط لكل مباراة بشكل منفرد وبعد وصولنا للمباراة النهائية نامل ان نكسب اللقب وهو هدفنا لاسعاد الجماهير .

وبين: انا مقتنع باداء اللاعبين وسعيد بما قدمناه طالما حللنا اسلوبنا بعد كل مباراة ونشخص الاخطاء ومعالجتها ونأمل ان نقلل الاخطاء للتتويج.

من جهته قال اللاعب امجد عطوان: تواجد الجمهور والاعلام ودعمهم الكبير كان سببا بتواجدنا في النهائي وان نكمل المشوار بالتتويج في اللقب”.

واوضح عطوان: الفريق باكمله جاهز والمدرب وضع الفريق بقمة الجاهزية ولا احد يعرف انه ضمن التشكيلة النهائية حتى الساعات الاخيرة من المباراة وهذا دليل على جاهزية الجميع