‏كاساس : حققنا حلم الوصول للنهائي وطموحنا التتويج باللقب

المستقلة /- قال مدرب المنتخب الوطني العراقي ، الاسباني كاساس كان طموحنا بلوغ النهائي ، والطريق لم يكن سهلا.

واشار في مؤتمر صحفي ان منتخب عمان واجهناه في الافتتاح فريق جيد وسنعمل لكسب اللقب ، مؤكدا ان مباراة الافتتاح مع عمان كانت مغلقة وقليلة الفرص وحللنا المباراة وسنحاول الوصول بعدة طرق لبلوغ مرمى منتخب عمان.

وقال كاساس: كل فريق يذهب باتجاه اسلوب يخدمه ومنتخب عمان مستقر مع مدربه ويسعى لغلق المساحات ،و هدفنا حسم المواجهة بالوقت الاصلي واذا وصلنا لركلات الترجيح نتمنى ان نكسب اللقب .

واكد كاساس: ان البعض فهم كلامنا بعد مباراة الافتتاح بشكل خاطئ لم نقل لا نرغب بالتتويج لكن كنا نقول نخطط لكل مباراة بشكل منفرد وبعد وصولنا للمباراة النهائية نامل ان نكسب اللقب وهو هدفنا لاسعاد الجماهير .

وبين: انا مقتنع باداء اللاعبين وسعيد بما قدمناه طالما حللنا اسلوبنا بعد كل مباراة ونشخص الاخطاء ومعالجتها ونأمل ان نقلل الاخطاء للتتويج.

من جهته قال اللاعب امجد عطوان: تواجد الجمهور والاعلام ودعمهم الكبير كان سببا بتواجدنا في النهائي وان نكمل المشوار بالتتويج في اللقب”.

واوضح عطوان: الفريق باكمله جاهز والمدرب وضع الفريق بقمة الجاهزية ولا احد يعرف انه ضمن التشكيلة النهائية حتى الساعات الاخيرة من المباراة وهذا دليل على جاهزية الجميع

اقرأ المزيد
اخبار العراق

نائب.. الكتل ترفض الدكتاتورية او انفراد الحلبوسي في السلطة

اخبار العراق

اوبك.. انخفاض انتاج العراق من النفط بشكل طفيف

اخر الاخبار

رسميا.. ترامب يعلن مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

اخبار العراق

اهداف زيارة ماكغورك.. رسائل طمأنة وتجديد الدعم الأميركي لبغداد

اخبار العراق

انضباط “خليجي 25” توقف البحريني مهدي آل حميدان 3 مباريات

اخبار العراق

تقارب السوداني مع واشنطن هو برغبة الإطار وبـ تفهم من طهران

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

تحقيق .. من لاعب كرة قدم إلى قاتل ومجرم متسلسل

اخر الاخبار

خطوات سهلة .. كيف تستعيد رسائل فيسبوك

اخر الاخبار

هل يستحق “كاظم الساهر” هذا الهجوم بسبب خليجي 25

اخبار العراق

استقرار سعر الدولار في بغداد.. والاستمرار بالارتفاع في اربيل

اخر الاخبار

‏كاساس : حققنا حلم الوصول للنهائي وطموحنا التتويج باللقب

اخبار العراق

نائب.. الكتل ترفض الدكتاتورية او انفراد الحلبوسي في السلطة

اخر الاخبار

هام : إياكم تناول وجبة واحدة فقط في اليوم

اخر الاخبار

هام : إياكم تناول وجبة واحدة فقط في اليوم

اخبار العراق

اوبك.. انخفاض انتاج العراق من النفط بشكل طفيف

اخر الاخبار

رسميا.. ترامب يعلن مسعاه لخوض الانتخابات الرئاسية في 2024

اخبار العراق

اهداف زيارة ماكغورك.. رسائل طمأنة وتجديد الدعم الأميركي لبغداد

اخبار العراق

انضباط “خليجي 25” توقف البحريني مهدي آل حميدان 3 مباريات

اخبار العراق

تقارب السوداني مع واشنطن هو برغبة الإطار وبـ تفهم من طهران

الاخبار

النزاهة.. صدور أمر استقدامٍ بحق مدير هيئة الاستثمار في كربلاء

اخر الاخبار

مانشستر يونايتد يحل ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره كريستال بالاس

اخبار العراق

بارزاني.. الخلاف مع بغداد سيحسم بالاتفاق على قانون النفط

اخر الاخبار

زين الدين زيدان على موعد بمنصب مهم في فرنسا