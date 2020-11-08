كاردو كاميران يلتحق بوفد منتخب الشباب في الدوحة

(المستقلة) وصل مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة القطرية الدوحة، كاردو كاميران، محترف فريق كريستال بالاس الإنجليزي تحت 18 عاما، وذلك من أجل الانضمام لتدريبات منتخب العراق للشباب الذي يستعد لملاقاة منتخب شباب قطر وديا في الثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.

وكان في استقبال اللاعب أثناء وصوله إلى مقر إقامة المنتخب، مدرب منتخبنا للشباب، قحطان جثير، وملاكه التدريبي المساعد.

ومن المؤمل أن يلتحق الحارس، نديم نادر، محترف فالكنبرغ السويدي، وكذلك اللاعب متين ديار صالح، محترف بروندبي الدنماركي، بوفد المنتخب خلال الساعات المقبلة، فيما غيّبت الإصابة محترف سوانزي الإنجليزي علي الحمادي، عن قائمة منتخبنا الشبابي لخوض وديتي قطر.