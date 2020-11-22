كارثة في برشلونة.. بيكيه مهدد بغياب طويل

(المستقلة) أعلن نادي برشلونة، اليوم الأحد، عن طبيعة إصابة مدافعه جيرارد بيكيه، والتي تنذر بغيابه عن الملاعب فترة طويلة.

وتعرض بيكيه لإصابة قوية في مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، السبت، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، خرج على إثرها من الملعب باكيا.

إصابة قوية

وقال برشلونة في بيان رسمي: “أجريت الاختبارات، اليوم على بيكيه، وأظهرت أن لديه التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الجانبي للركبة”.

وأضاف البيان: “كما يعاني بيكيه من إصابة جزئية في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى، وتتوقف مدة غياب اللاعب على وتيرة تعافيه من الإصابة”.

غياب طويل

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن الإصابة الأولى ستكلف بيكيه الغياب عن المباريات لمدة شهرين على الأقل.

بينما الإصابة الثانية أكثر خطورة، ويحتاج اللاعب لفترة تتراوح من 3 إلى 5 أشهر للتعافي، وذلك وفقا لحالة الرباط الصليبي.

في المقابل أشارت إذاعة “كادينا سير” أن إصابة بيكيه تستلزم خضوعه لعملية جراحية، سيغيب بسببها لفترة لن تقل عن 6 أشهر، ما يعني انتهاء موسمه.

وقالت صحيفة “آس” إن بيكيه سيستطلع رأي الطبيب الإسباني الشهر رامون كوجات، المتخصص في الرباط الصليبي، بخصوص خضوعه لجراحة من عدمه.

وحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن اعتماد اللاعب على العلاج الطبيعي بدون جراحة سيبعده عن الملاعب 3 أشهر، وقد تصل المدة إلى 4 أشهر حال خضع للجراحة.