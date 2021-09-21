كارثة تسببها اللحوم الحمراء لجسمك

المستقلة /- لكثير منا يتساءل بشكل كبير ومخيف عن تناول اللحوم أم اتباع نظام غذائي نباتي. وبالنظر إلى أن أكثر من نصف سكان العالم ليسوا نباتيين، فليس من المستغرب وجود العديد من الأطباق القائمة على اللحوم، ومن ثم ربما يكون التخلي عن نظام غذائي غير نباتي واعتماد أسلوب حياة نباتي أمرًا شاقًا – ولكن ليس مستحيلًا.

إن اتباع نظام نباتي له عدد كبير من الفوائد الصحية، من تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب إلى مرض السكري من النوع 2. ولا يعد اختيار نظام غذائي مختلف بالأمر الصعب؛ بالطبع، يمكن أن يكون تغيير نظامك الغذائي وتجنب الأطعمة المعتادة مضيعة للوقت، ولكن الفوائد التي تجنيها هائلة.

فوائد تقليل أو إيقاف استهلاك اللحوم جسدية وعاطفية. ربطت العديد من الدراسات الكوليسترول الغذائي والدهون المشبعة بأمراض القلب والأوعية الدموية. توجد الدهون المشبعة في جميع اللحوم والأسماك، في حين أن النظام الغذائي النباتي أو النظام الغذائي النباتي لا يشكل خطرًا كبيرًا على مستويات الكوليسترول، كما أنه منخفض في الدهون المشبعة.

يُعتقد أن النظام الغذائي القائم على اللحوم غني بالبروتينات والمواد المغذية الأخرى، ولكن إلى جانب ذلك تأتي بعض الآثار السلبية أيضًا. في حين أن إضافة اللحوم إلى نظامك الغذائي واستهلاكها من حين لآخر لن يؤثر على الصحة كثيرًا، فإن استهلاك الكثير من اللحوم دون توازن مناسب بينها وبين الخضراوات لا يعد نهجًا مناسبًا من الناحية الصحية.

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