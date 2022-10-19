كاديلاك تكشف عن سيارتها الفارهة ذات التصميم الجديد كليا

المستقلة/- كشفت كاديلاك النقاب عن سيارتها الجديدة التي صممتها لتكون واحدة من أجمل السيارات الفارهة وأكثرها تطورا من النواحي التقنية.

وقد صممت Celestiq الجديدة لتكون مميزة في كل شيء، فمظهرها الخارجي وتصميم واجهتها الأمامية وتصميم منظومة الإضاءة الخلفية فيها مختلف عن جميع ما ظهر في سيارات كاديلاك من قبل، كما أن بعض أجزائها صممت وجمّعت بشكل يدوي.

اما أبواب هذه السيارة فخلت من القبضات التقليدية، واستعيض عن القبضات الخارجية بأزرار لمسية ثبتت أسفل الزجاج الجانبي، ولم يجهز هيكل السيارة بباب خلفي لصندوق الأمتعة بل صمم الصندوق ليتم التعامل معه من داخل مقصورة السيارة كما في بعض السيارات النادرة التي طرحت القرن الماضي.

وداخليا توفر هذه السيارة أفضل معايير الرفاهية والحداثة للركاب، إذ حصلت واجهة القيادة فيها على شاشة طولية عملاقة بمقاس 55 بوصة، ووضعت في منتصف الواجهة بجوار السائق أيضا شاشة تحكم لمسية بمقاس 12.6 بوصة، ووفرت للركاب في المقاعد الخلفية شاشات متطورة لمسية بمقاس 8 بوصات لكل شاشة، كما حصلت السيارة على 38 مكبر صوت من نوع AKG لتوفير عرض ثلاثي الأبعاد للموسيقى.

وحصلت المركبة على محركات كهربائية تولد عزما يعادل 600 حصان، وعلى بطاريات تكفيها لتقطع 483 كلم بالشحنة الواحدة، ويمكن لهذه المركبة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 3.8 ثانية فقط.