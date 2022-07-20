كاتب مسلسل (باب الحارة) يكشف تفاصيل الجزء 13 منه

المستقلة /- كشف الكاتب السوري مروان قاووق عن تفاصيل الجزء 13 من مسلسل باب الحارة الذي يجري التحضير لتصويره تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

وأوضح قاووق أن أحداث المسلسل في جزئه الثالث عشر تنتقل من حارة الصالحية إلى حارة الضبع بعد زوال الانتداب الفرنسي وإعلان استقلال سورية.

وأضاف أن الجزء الجديد يشهد عودة بعض الشخصيات القديمة على غرار أبو البدر وفوزية وأبو الحكم.

وأكد قاووق أن الأحداث جديدة تماماً مشيراً إلى عودة الفنان محمدخيرالجراح لتجسيد شخصية أبو بدر والذي تعهد بإقناع الفنانة شكران مرتجى لتجسيد شخصية “فوزية”.

 

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