كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق لمواجهة الإمارات

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(المستقلة) أعلن السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق، قائمة “أسود الرافدين: لمباراة الإمارات الودية.

وتقام المباراة في دبي يوم 12 من الشهر الجاري، ضمن تحضيرات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المزدوجة.

ووجهَ كاتانيتش الدعوة لـ(24) لاعبا، وهم كل من: جلال حسن ومحمد حميد وفهد طالب لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وحسن رائد وريبين وسولاقا وميثم جبار وأحمد إبراهيم وفيصل جاسم لخط الدفاع.

وضمت القائمة، أيضا، اللاعبين أمجد عطوان وصفاء هادي وابراهيم بايش ومازن فياض وشريف عبد الكاظم ومحمد قاسم وسجاد جاسم وحسين علي وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمود خليل لخط الهجوم.

ويسافر وفد منتخب العراق إلى دبي يوم الخميس المقبل لخوض المباراة الودية، فيما يعود في اليوم التالي.

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