كاتانيتش يعلن قائمة منتخب العراق لمواجهة أوزبكستان

المستقلة/- استدعى مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، 25 لاعبا، لخوض مباراة أوزبكستان الودية.

ويلتقي منتخب العراق مع نظيره الأوزبكي في طشقند يوم 29 من الشهر الحالي، تحضيرا لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

وضمت قائمة “أسود الرافدين” كل من: جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وحسن رائد ومصطفى محمد معن لخط الدفاع.

كما ضمت القائمة اللاعبين: أمجد عطوان وصفاء هادي وإبراهيم بايش ومحمد قاسم ماجد وحسين علي وأحمد عبد الحسين وهمام طارق وبشار رسن وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمد داود لخط الهجوم.

وسيسافر وفد منتخب العراق الإثنين المقبل إلى العاصمة الأوزبكية طشقند بطائرة خاصة للدخول بمعسكر تدريبي هناك يستمر لغاية الثلاثين من الشهر الحالي.