كابيتال بنك يستحوذ على فروع مصرف “عودة” في لبنان والعراق

المستقلة/- أتمت مجموعة كابيتال بنك الأردنية اتفاقية للاستحواذ على أنشطة لفروع بنك عودة اللبناني في العراق والأردن، في مسعى لتنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.

وقال باسم السالم، رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني، لوكالة رويترز إن كِلا الطرفين اتفقا على عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة، والتي تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق

وأضاف السالم: “تتماشى الاتفاقية مع خطط كابيتال بنك لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق”.

وقال السالم إنه سيتم دمج 14 فرعا لبنك عودة في الأردن وخمسة فروع في العراق في شبكة كابيتال بنك الحالية.

وأضاف أن كابيتال بنك يسعى إلى التوسع في العراق من خلال حصة الأغلبية التي يمتلكها في المصرف الأهلي العراقي والبالغة 62%. وتتجاوز أصول المصرف 533 مليون دولار.

وسيساعد الاستحواذ الأحدث كابيتال بنك، الذي يعد مساهموه من بين أكبر رجال الصناعة والأعمال في الأردن، على التوسع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسواق التجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود محمد الغول إنه سيتم الاحتفاظ بجميع معاملات بنك عودة وموظفيه، كما سيتم الإبقاء على جميع الالتزامات تجاه العملاء الذين تعاقدت معهم وحدات بنك عودة في العراق والأردن دون أي تغيير.

أتمت مجموعة كابيتال بنك الأردنية اتفاقية للاستحواذ على أنشطة لفروع بنك عودة اللبناني في العراق والأردن، في مسعى لتنويع أنشطته وتوسيع تواجده في المنطقة.

وقال باسم السالم، رئيس مجلس إدارة كابيتال بنك الأردني، لوكالة رويترز إن كِلا الطرفين اتفقا على عدم الإفصاح عن قيمة الصفقة، والتي تأتي بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البنكين المركزيين في الأردن والعراق

وأضاف السالم: “تتماشى الاتفاقية مع خطط كابيتال بنك لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة توسعه الإقليمي والمحلي في الأردن والعراق”.

وقال السالم إنه سيتم دمج 14 فرعا لبنك عودة في الأردن وخمسة فروع في العراق في شبكة كابيتال بنك الحالية.

وأضاف أن كابيتال بنك يسعى إلى التوسع في العراق من خلال حصة الأغلبية التي يمتلكها في المصرف الأهلي العراقي والبالغة 62%. وتتجاوز أصول المصرف 533 مليون دولار.

وسيساعد الاستحواذ الأحدث كابيتال بنك، الذي يعد مساهموه من بين أكبر رجال الصناعة والأعمال في الأردن، على التوسع في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسواق التجزئة.

وقال الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك داود محمد الغول إنه سيتم الاحتفاظ بجميع معاملات بنك عودة وموظفيه، كما سيتم الإبقاء على جميع الالتزامات تجاه العملاء الذين تعاقدت معهم وحدات بنك عودة في العراق والأردن دون أي تغيير.