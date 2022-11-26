كأس العالم 2022 … مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة المفتوحة

المستقلة/- يشهد اليوم السابع من نهائيات النسخة الـ22 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المقامة حاليا في قطر، أربع مباريات مثيرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

وتبدأ منافسات اليوم السبت، بمواجهة المنتخب التونسي ونظيره الأسترالي في تمام الساعة (10:00) بتوقيت غرينتش على استاد “الجنوب” بمدينة “الخور.

وبعد ذلك، ستتجه أنظار عشاق كرة القدم، في تمام الساعة (13:00) بتوقيت غرينتش، صوب استاد المدينة التعليمية بالريان، الذي يحتضن اللقاء المرتقب بين المنتخبين السعودي والبولندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم 2022.

أما المباراة الثالثة فستجمع المنتخبين الفرنسي حامل اللقب، والدنماركي الحصان الأسود في البطولة، في تمام الساعة (16:00) بتوقيت غرينتش، على استاد “974” بالعاصمة الدوحة.

وستختتم منافسات يوم السبت بالمواجهة المرتقبة بين منتخبي الأرجنتين “الجريح” والمكسيك، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش، على استاد لوسيل، ضمن منافسات المجموعة الثالثة (C) لمونديال قطر 2022.

وفي ما يلي جدول مباريات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022، لمونديال قطر:

المجموعة الرابعة (D):