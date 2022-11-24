كأس العالم 2022.. كريستيانو رونالدو يقود البرتغال فى مواجهة نارية أمام غانا

المستقلة/- يبدأ منتخب البرتغال بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو مشواره في بطولة كأس العالم 2022 بمواجهة قوية ضد منتخب غانا، في مساء اليوم على ملعب 974 ضمن منافسات المجموعة الثامنة للجولة الأولى في المونديال.

ويدخل منتخب البرتغال المباراة، وهو أحد أبرز المرشحين لحصد لقب كأس العالم، ويهدف لتحقيق الـ3 نقاط أمام غانا من أجل توجيه رسالة لباقي المنافسين بأنه قادر ويستحق المنافسة على لقب مونديال قطر.

ويخوض كريستيانو رونالدو المونديال للمرة الخامسة في تاريخه، ويأمل حصد اللقب، خصوصا أنه يعد الأخير بالنسبة نظرا لكبر سنه “37 عاما”، كما يسجل البرتغال الملقب بـ”برازيل أوروبا” الظهور الثامن بكأس العالم، ويضع عينيه على البطولة الأغلى في تاريخ اللعبة.

وفي المجموعة الثامنة بكأس العالم، يتواجد كل من البرتغال، غانا، أوروجواي، وكوريا الجنوبية.

ويتصدر منتخب البرتغال، قائمة المنتخبات الأغلى من ناحية القيمة التسويقية فى المجموعة الثامنة، والتي تضم، منتخب البرتغال، ومنتخب أوروجواى، ومنتخب كوريا الجنوبية، ومنتخب غانا.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب البرتغال 937 مليون يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” العالمى، ليتفوق على أوروجواى صاحب المركز الثانى، فيما يأتي منتخب غانا ثالثا، ويتذيل منتخب كوريا الجنوبية الترتيب.

وتتلخص إنجازات المنتخب البرتغالى على المستوي الدولي فى الحصول على لقب يورو 2016، وبطولة دوري الأمم الأوروبية 2019 تحت قيادة المدرب المخضرم فرناندو سانتوس.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب غانا،الملقب بـ”النجوم السوداء”، الذي يشارك للمرة الرابعة تاريخيًا في المونديال، إلى تحقيق مفاجأة وحصد نقاط المباراة.

ويطمح المنتخب الغاني إلى تكرار إنجاز دورة جنوب أفريقيا 2010 عندما بلغ الدور ربع النهائي وكان قاب قوسين أو أدنى من أن يكون أول منتخب أفريقي يصل الدور قبل النهائي.

ضمت قائمة منتخب غانا 26 لاعبا، وجاء على رأس القائمة توماس بارتى، نجم وسط أرسنال، برفقة عدة لاعبين في الدوري الإنجليزي، مثل محمد ساليسو لاعب ساوثامبتون، وطارق لامبتي لاعب برايتون، كما ظهر أيضا إيناكي ويليامز نجم أتلتيك بلباو الإسباني على رأس خط الهجوم، والمحترف الوحيد القادم من آسيا هو أندرى أيو نجم السد القطرى، وشقيقه جوردان أيو.

 

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