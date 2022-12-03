كأس العالم 2022 .. تستكمل مباريات اليوم السبت بمواجهتين من دور الـ16 النهائي

المستقلة/- تقام اليوم السبت 3 – 12 – 2022 العديد من المواجهات القوية ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر، على رأسها مباراة هولندا والولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين وأستراليا فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بالمونديال. 

مواعيد مباريات كأس العالم والقنوات الناقلة

 

هولنداX أمريكا – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

 

الأرجنتين X أستراليا – الساعة العاشرة مساء على قناةbeIN Sports HD 1 Max

 

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