﻿كأس العالم 2022.. المنتخب الهولندي يخوض مواجهة قوية السنغال

المستقلة/- يخوض منتخب السنغال مواجهة قوية عندما يلتقي نظيره الهولندي اليوم فى إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، حيث يفتقد السنغال لأهم عناصره وهو ساديو ماني والذى غيبته الإصابة عن المشاركة مع منتخب بلاده.

وارتبطت ألقاب المنتخبات الأفريقية بتراثها وثقافتها وحضارتها، كل حسب بيئته ومكانته، فاكتسب منتخب مصر لقب الفراعنة نسبة إلى حضارته الفرعونية صاحبة الشهرة الأوسع على مدار التاريخ، بينما اتجهت منتخبات أخرى لاتخاذ ألقاب مرتبطة بالحيوانات نسبة إلى بيئتها وأدغالها.

“أسود التيرانجا” هو لقب المنتخب السنغالي، وتعنى كلمة “التيرانجا” حسن الضيافة، ولكن كما يقول السنغاليون إن الأمر يتخطى مجرد حسن الضيافة، وإن التيرانجا ليست مجرد كلمة ولكنها أسلوب حياة يعكس طبيعة الشعب السنغالى، والذى اعتاد دوماً أن يستقبل ضيوفه بأيدى مفتوحة ويسمح لهم بالدخول إلى منازلهم ومقابلة أعضاء الأسرة، بل والحديث بكل ود عن حياتهم ودينهم وحضارتهم وأفكارهم الخاصة.

وسمى منتخب السنغال بأسود التيرانجا وتم إضافة الأسود إلى اللقب لإعطاء رسالة بأن حسن الضيافة لا يعنى الضعف وأنهم يحملون أيضاً صفات الأسود.

على الجانب الآخر، يعتبر “البرتقالي” أو “الطواحين الهولندية” هو اللقب الذى يعرف به منتخب هولندا التى اشتهرت منذ قرابة ألف عام بطواحين الهواء.

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