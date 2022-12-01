كأس العالم في قطر.. تشكيلة منتخب المغرب أمام كندا

يختتم منتخب المغرب مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس العالم قطر 2022، بمواجهة ستجمعه يوم الخميس بكندا على ملعب الثمامة.

ويحتل منتخب “أسود الأطلس” صدارة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط مناصفة مع كرواتيا، وعلى بعد نقطة وحيدة من ملاحقهما المباشر بلجيكا.

ويحتاج بطل أفريقيا الأسبق للفوز أو التعادل من أجل التأهل لثمن نهائي المسابقة، ولو أن الخسارة قد تمنحه بطاقة العبور أيضا، بشرط خسارة كرواتيا مع امتلاكه لفارق الأهداف أفضل، أو تعادل بلجيكا على أن يكون فارق الأهداف في صالحه.

ويسعى منتخب المغرب لتكرار إنجاز جيل 1986 الذي تأهل للدور الثاني من المونديال بعد أن تصدر مجموعته، قبل أن يغادر نسخة المكسيك بالخسارة أمام ألمانيا الغربية بهدف متأخر دون رد، للنجم الأسبق لوثر ماتيوس.

ومن المنتظر أن تشهد تشكيلة “أسود الأطلس” بعض التغييرات مقارنة بتلك التي فازت على بلجيكا بنتيجة 2-0 ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

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