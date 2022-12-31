كأس الخليج يلم شمل العراق علي أشقائه بالخليج

سارة السهيل*

أيام قليلة باقية على احتضان مدينة البصرة لعرس الكرة الخليجية ، والذي يعود للعراق بعد 44 عاما ، وتعود بها العراق لحضن الخليج ، ويعود الخليج لجزء أصيل منه وهو العراق .

متابعاتي لهذا الحدث الكروي كم أثلجت صدري ، وأنا أرى جاهزية البصرة لاستقبال أشقائهم من دول الخليج والفرحة تكسو الوجوه وتملأ قلوب أهل العراق شوقا وحنينا لاخوانهم الخليجيين و العرب ، وفي المقابل انتظار عشاق الدائرة المستديرة من الخليجيين بكل شوق وحنين للحضور للعراق ومتابعة كأس الخليج على أرض بلاد الرافدين .

انه حنين متبادل ومشاعر قلبية واحدة لاتفرق بين عراقي أو كويتي او سعودي او امارتي او بحريني او قطري او عماني ، انهم لحمة عربية خليجية واحدة فرقتهم ظروف سياسية وامنية وتحديات دولية ، ولكن عندما تحن لحظة اللقاء فيكون العناق وتجاوز كل العثراث السابقة.

فما أجمل ان نعبر الحواجز ، ونفتح مغاليق الاقفال ، ونمضي في طريق عربي واحد موحد ، رغم تباينات عالم السياسة ، خاصة وان العراق قد تجاوز أزمته الطائفية وعبرها  بشكل مطمئن حتى الفساد فبدأت بوادر اطفاء شرارته رئيس الوزراء العراقي الحالي وكوكبة العمل معه بجانب الجهود المبذولة لدحر الفساد ،  وهو ما يعني ان الارض مهيئة ومعبده للتلاقي الخليجي العراقي ، والعمل سويا على دفع العراق في جهوده لاستعادة دوره الخليجي في امن و استقرار شعبه والشعوب الخليجية معا سياسيا واقتصاديا وامنيا .

نعم انه في ظاهره مجرد حدث كروي رياضي ، لكنه يحمل في طياته العديد من علامات الامل وبشائر الوحدة الخليجية وعودة العراق لمحضنها الخليجي خاصة و العربي عامة ، وشمل الاسرة الخليجية وجمع ضالتهم ، بعد سنين عجاف من الفرقة  و التشظي والمخاوف الخليجية من الصور الذهنية التي رسمت ضد العراق من ارهاب او من مخلفات نظام سياسي سابق كانت بعض دول الخليج لا تتوافق معه .

ولاشك ان حضور نجوم الكرة الخليجية سيدعم هذه البطولة ويحقق نجاحها للعراق  ولدول الخليج معا ، وسيدعم رسالة العراق الامن من الارهاب والتشظي ، خاصة وان كل العراقيين بكل أطيافهم السياسية والحزبية يقفون خلف انجاح هذه البطولة ، وهو ما ينعكس ايجابيا لفتح أفاق العلاقات الاقتصادية الخليجية مع العراق .
صحيح انه قد مرت سنوات طويلة على العراق ولم تجد يد العون تمتد لها من أشقائها ، وهي تخوض معارك قاسية من الصمود في وجه تحديات أثرت بدورها على الاستقرار الامني والسياسي والاقتصادي ، وان كان لدول الخليج العذر في موقفها ، اما اليوم فقد انفتحت طاقة جديدة من الأمل للم شمل العراق على الخليج عبر هذا الكأس الكروي المستمر من 6 حتى 19 يناير .

البشاير تتجلى ونحن نستقبل عاما ميلاديا جديدا تشتد فيه عواصف دنيا المال والاقتصاد ، ويسعى فيه العراق لضمد جراحه النازفة خلال السنوات الماضية ودعم استقرار أرضه ومحاربة الفساد لتحقيق الامن السياسي والاقتصادي لشعبه ، واستثمار موراده الطبيعية من نفط وزراعة وغيرها لمواجهة أية أزمات عالمية محتملة من نقص غذاء وما شابه .

بينما تفتح دول الخليج صفحة جديدة مع العراق عبر هذا الكأس ، ومن خلاله يعبرون الخلافات القديمة، ويلتقون  معا على المصالح الحيوية السياسية والامنية والاقتصادية بما يحقق استقرارا وأمن شعوب الخليج جميعا .

فالازمات العالمية الراهنة والناتجة مؤخرا من الحرب الروسية الاوكرانية وما نتج عنها من نقص في توريد الغذاء ومستلزمات الانتاج ومن ثم ارتفاع السلع والمنتوجات المختلفة ، علما بأن معظم دول الخليج تستورد غذائها من الخارج  تستدعي وحدة الصف الخليجي ، والعمل معا على تجاوز هذه الازمة العالمية والتعاون في اقامة اقتصاد خليجي قوي قادر على تحمل الصدمات العالمية والمنافسة ايضا .

كنت أتمني على منظمي البطولة بالعراق ، لو توسعوا في تغطيتها ودعمها عربيا اكثر ، بدعوة كتاب ومثقفين وفنانين عرب واعلاميين من مختلف الدول العربية وهو ما يسهم أكثر في انجاح هذه البطولة الكروية ، وابراز الجهود العراقية المبذولة في التنظيم .

اتمنى بطولة ناجحة  ومتعة شيقةلكل عشاق الكرة المستديرة بالخليج والدول العربية ، وان تستثمر البطولة الكروية الى بطولة تجاوز خلافات الماضي والارتفاع عن أشواك تباعد المصالح ، والالتقاء على وحدة المصالح ووحدة الصف الخليجي وحدة المصير  .

 

*باحثة عراقية

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