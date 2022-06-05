قيادي يحدد موعد إطلاق مبادرة مسعود بارزاني بينما يستبعد خيار حل البرلمان
المستقلة/- ما زالت الحوارات والتقارب الأخير بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي، تلقي بظلالها على المشهد السياسي العراقي بأكمله، وأبدى مراقبون وقوى سياسية آمالاً واسعة بظهور «الدخان الأبيض» من البيت الكردي كدلالة على التوافق بشأن اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، وبينما لا تزال الأمور تراوح مكانها في البيت الشيعي، كشف قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن قرب إطلاق زعيم الحزب مسعود بارزاني مبادرة ربما ستمهد لحل الانسداد الحاصل منذ أشهر.
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