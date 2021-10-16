قيادي في حماس : أسرى الإحتلال لن يروا النور الا بشرط

قيادي في حماس : أسرى الإحتلال لن يروا النور الا بشرط

المستقلة /- صرح القيادي في حركة “حماس”، خليل الحية إن الأسرى الإسرائيليين “لن يروا النور إلا بعدما يرى أسرانا الحرية”، وأكد أن الحركة جاهزة لصفقة تبادل الأسرى إذا دفعت إسرائيل استحقاقاتها.

وحذر رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة “حماس” عبر لقاء تلفزيوني على قناة “الأقصى”، “من سلوك الاحتلال السادي تجاه الأسرى وتعامله مع المضربين عن الطعام”.

وأشار الحية: “ونحن نعيش ذكرى الصفقة العاشرة نقول لأسرانا نحن معكم ولن نترككم وحدكم في مواجهة سلوك الاحتلال وانتهاكاته بحقكم”.

أما بخصوص لقاءات القاهرة قال القيادي في حركة “حماس” إنها تطرقت لعدة ملفات أبرزها كيفية تطوير العلاقة مع الأشقاء في مصر، وملف الحصار والإعمار، وملف الأسرى، إلى جانب انتهاكات إسرائيل.

ونوه إلى وجود حالة من التقارب بينهم وبين المصريين خلال اللقاءات “في ظل ما يجري في المنطقة بين الدول من علاقات متطورة تسعى لإذابة الخلافات بين تلك الدول”.

وبخصوص التهدئة قال الحية إن “ما يدور حول هدنة طويلة فحقنا هو إنهاء الاحتلال، وإذا كان هناك أي حالة تخفيف هنا أو هناك فالمقاومة من تدير ذلك، والتهدئة لها متطلبات على طريق المقاومة الشاملة معه، ولن يكون هناك وقف إطلاق نار بالمجان”.

وشدد: “إذا لم يلتزم الاحتلال بالاستحقاقات فالوضع سيكون على صفيح ساخن في أي وقت”.

ونشرت كتائب القسام على حسابها في “تليغرام” صورا لأربعة أسرى إسرائيليين لديها.