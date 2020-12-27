قيادة شرطة ذي قار تمنع قناة دجلة من اداء مهامها

المستقلة.. قالت جميعة الدفاع عن حرية الصحافة أن قيادة شرطة ذي قار منعت كادر قناة “دجلة” من اداء مهامهم الصحفية في المحافظة.

ونقلت الجمعية عن مراسل القناة راسم السعيدي قوله انه استلم نداء من قيادة شرطة المحافظة يوجه بمنع قناة دجلة من مرافقة بقية وسائل الاعلام في مهمة صحفية، امس السبت.

وعبر راسم عن امتعاضه بعد منعه من اداء عمله، مؤكدا انه ينوي رفع دعوة قضائية للاحتكام الى الدستور.

من جانبها ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق هذا التصرف من قبل قيادة شرطة ذي قار، الذي عدته “انتهاكا ومخالفة واضحة لمبادئ حرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا.”

وذكرت الجمعية الاجهزة الامنية كافة ان مهمتها تنحصر في توفير الامن وتطبيق القانون، لا منع وسائل الاعلام وتمشية “مزاجياتها” على الوسط الصحفي، وخرق ما نص عليه الدستور.

وطالبت رئيس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة بفتح تحقيق في هذا الموضوع، واصدار توجيهات وتعليمات تمنع مزاجيات التعاطي مع الصحفيين في جميع مدن ومناطق العراق.