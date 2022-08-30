قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات

المستقلة / -قررت السلطات العراقية، اليوم الثلاثاء، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات بعد أقل من 24 ساعة على فرضه أمس.

وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان مقتضب، تلقت المستقلة، تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.

من جانبه قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن دعوة الصدر الى وقف العنف تمثل أعلى مستويات الوطنية والحرص على حفظ الدم العراقي ، مشيرا إلى أن كلمته تحمل الجميع مسؤولية أخلاقية ووطنية بحماية مقدرات العراق والتوقف عن لغة التصعيد السياسي والامني والشروع في الحوار السريع المثمر لحل الازمات.