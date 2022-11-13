قوة مجهولة تشن سلسلة اعتداءات على الصحفيين في السليمانية لمنعهم من تغطية تظاهرة طلابية

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المستقلة/- منعت عناصر مسلحة ترتدي الزي المدني، العديد من القنوات الفضائية من تغطية تظاهرة طلابية، انطلقت اليوم في السليمانية بالقرب من المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، واستولت على معداتهم، واعتقلت مصورا صحفيا.

وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أنها علمت من منسقها في الاقليم ان العناصر، منعت مراسل قناة “KNN ” بريار نامق من التغطية المباشرة للتظاهرة، بعد ان اقتحمت موقع التصوير، واستولت على معدات القناة، لافتا الى ان عناصر اخرى اعتقلت مصور قناة “ويستكة نيوز” زانيار مريوان لاكثر من نصف ساعة داخل احدى المركبات، واستولت على معدات القناة.

واضاف ان قوة امنية طوقت مركبة مراسلة “ويستكة نيوز” لانيا بخيتار، وهي داخل سيارتهم، واقتادتهم إلى شارع خلف محكمة السليمانية، لمنعهم من تغطية التظاهرة.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ماتعرض له اليوم الزملاء الصحفيين، من اعتداءات اثناء اداء عملهم، منوهة الى أن هذا يعد انتهاكا واضحا لحرية العمل الصحفي والاعلامي في البلاد.

وأشرت الجمعية في الاونة الاخيرة انحسار مستوى حرية العمل الصحفي في الاقليم، وفي السليمانية خاصة، بعد سلسلة اعتقالات طالت صحفيين في الاونة الاخيرة، وثقتها الجمعية، كما تطالب الساسة والجهات الامنية المختصة الى توفير الحماية اللازمة لوسائل الاعلام، بدل الاعتداء عليهم، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقع عليها ساسة الاقليم، والالتزام بالدستور.

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