قوة كبيرة تقتحم التسجيل العقاري في جمجمال بالسليمانية

صادرت 400 ملف دون اوامر رسمية

المستقلة/- كشفت وزارة العدل في إقليم كردستان، الخميس، عن قيام قوة كبيرة باقتحام مديرية التسجيل العقاري في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية ومصادرة مجموعة من الملفات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، هاجمت قوة قوامها نحو 50 شخصا مديرية التسجيل العقاري في جمجمال وطلبت من المدير الدائرة بتسليم جميع قضايا منطقة قادر كرم والتي يتراوح عددها بين 350 إلى 400 ملفا دون أي كتاب رسمي صادر من القضاء أو من أي جهة رسمية.

وأوضح البيان أن المدير لم يستجب لطلبهم ليكسروا قفل بوابة غرفة الملفات، ويأخذوا جميع ملفات ممتلكات منطقة (قادر كرم) هو و دولابه، وصادروا قرص كاميرا المراقبة للمديرية”.

وعدت الوزارة هذا الفعل خرقاً لسيادة القانون، وتعدياً على هيبة مؤسسات حكومة إقليم كردستان وانتهاكا صارخاً لوثائق وملكية مواطني المنطقة.

وقالت العدل الكوردستانية إننا ندين ونستنكر بشدة هذا الاعتداء على الدوائر الحكومية، الذي يتعارض مع القانون والمصلحة العامة.

ودعا بيان الوزارة الجهات الرسمية والأجهزة الأمنية للمنطقة ومكتب المدعي العام الكشف عن هوية مرتكبي هذا الفعل في أقرب وقت ممكن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعاقبتهم وإعادة تلك الملفات إلى مديرية التسجيل العقاري في جمجمال.

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