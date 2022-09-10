قوة قتالية من شرطة ميسان تشارك في تأمين زيارة الأربعين

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. اعلنت  قيادة شرطة محافظة ميسان عن إرسالها  قوة عسكرية  الى محافظة كربلاء المقدسة للمشاركة في تأمين زيارة  الاربعين

وقال اعلام القيادة لـ(المستقلة) ان قائد الشرطة ناصر لطيف الاسدي وجه بارسال قوة عسكرية من اجل تأمين الزيارة الاربعينية وبالتنسيق مع قيادة عمليات محافظة كربلاء.

واشار الى ان القوة هي  قتالية للمشاركة في الخطة الامنية لمحافظة كربلاء بهدف تأمين جموع الزائرين، وقد التقى قائد شرطة المحافظة بافراد القوة التي تم إرسالها .

وأكد الاسدي ضرورة تقديم المساعدة التامة للزائرين والعمل وفق مبادئ ومعايير حقوق الانسان بالإضافة الى العمل الامني المشترك وتنسيق الجهود من اجل إنجاح الزيارة المليونية والتي سوف يشارك فيها المؤمنين من مختلف المحافظات والبلدان .

ولفت الى ان قيادة الشرطة أرسلت تعزيزات أمنية مسبقا الى محافظة كربلاء والنجف شارك فيها عدداً من أفراد الأجهزة الامنية وكذلك قوة قتالية من افواج الطوارئ للمساهمة في حماية الزائرين.

وفي سياق ذو صلة شددت  القيادة من إجراءاتها الامنية  بدءا من منفذ الشيب الحدودي الى اقصى حدودها الادارية بهدف تعزيز الجانب الامني ونجاح زيارة اربعين الامام الحسين (ع) بالشكل الامثل .

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