قوة عسكرية كبيرة مسنودة بالطيران تنفذ عمليات استباقية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان الاربعاء ، عن اجراءها عملية عسكرية استباقية واسعة النطاق للبحث عن مطلوبين خطرين في قضاء الميمونة جنوب غرب العمارة .

وقال بيان المديرية إن العملية نفذتها قوات مشتركة من قيادة عمليات سومر وشرطة ميسان ، وبأسناد من طيران الجيش في عمق المناطق النائية والتابعة لقضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة .

واوضح ان العمليات الاستباقية والاحترازية جاءت ووفق معلومات استخباراتية مؤكدة ، واسفرت عن اعتقال (أربعة) متهمين مطلوبين وفق احكام قضائية مختلفة ، إضافةً الى ضبط سلاح ناري غير مرخص نوع كلاشينكوف عدد (3) مع مخازن اعتدة من نوعه .

ولفتت الى ان المناطق النائية التي نُفذت فيها العمليات هي منطقتي (الخمس والهدام ) والمناطق المحاذية لقضاء الميمونة .

وأكد اشار البيان ان جميع العمليات الامنية التي تقوم بها القوات الأمنية هي من أجل الحفاظ على ديمومة الامن والاستقرار والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين وأمن وأمان المحافظة.