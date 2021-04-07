قوة عسكرية كبيرة مسنودة بالطيران تنفذ عمليات استباقية في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..كشفت مديرية شرطة محافظة ميسان الاربعاء  ، عن اجراءها عملية عسكرية استباقية واسعة النطاق للبحث عن مطلوبين خطرين في قضاء الميمونة جنوب غرب العمارة .

وقال بيان المديرية إن العملية  نفذتها قوات مشتركة من قيادة عمليات سومر وشرطة ميسان ، وبأسناد من طيران الجيش  في عمق المناطق النائية والتابعة لقضاء الميمونة جنوب غرب المحافظة .

واوضح ان  العمليات الاستباقية والاحترازية جاءت  ووفق معلومات استخباراتية مؤكدة ، واسفرت عن اعتقال (أربعة) متهمين مطلوبين وفق احكام قضائية مختلفة ، إضافةً الى ضبط سلاح ناري غير مرخص نوع كلاشينكوف عدد (3) مع مخازن اعتدة من نوعه .

ولفتت الى ان المناطق النائية التي نُفذت فيها العمليات هي منطقتي (الخمس والهدام ) والمناطق المحاذية لقضاء الميمونة .

وأكد اشار البيان ان جميع العمليات الامنية التي تقوم بها القوات الأمنية هي من أجل الحفاظ على ديمومة الامن والاستقرار والحفاظ على ارواح وممتلكات المواطنين وأمن وأمان المحافظة.

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