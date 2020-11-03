قوة امنية تعتقل مستشار رئيس الوزراء رعد الحارس

المستقلة / – اعتقلت قوة أمنية، الثلاثاء، مستشار رئيس الوزراء، والوكيل الأقدم السابق، لوزارة الكهرباء، رعد الحارس.

ويأتي ذلك عقب صدور مذكرة قبض من القضاء.

وذكرت وثيقة صادرة من مجلس القضاء الأعلى، حصلت المستقلة على نسخة منها، اليوم الثلاثاء، إنه “جاءت مذكرة القبض بحق رعد محسن غازي شبيب الحارس، بناء على شكوى مقدمة ضده في اللجنة التحقيقية الدائمية والمشكلة بالأمر الديواني 29”.

وينص القرار 160، الصادر، في 5/2/1983 على ما يلي:

– 1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية او منفعة او ميزة او وعدا بشيء من ذلك لاداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الاخلال بواجبات الوظيفة.

2 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من عرض رشوة على موظف او مكلف بخدمة عامة ولم تقبل منه.