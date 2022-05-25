قوة امنية تعتقل مراسل صحفي في كركوك اثناء اداء مهامه

المستقلة/- اعتقلت قوة امنية في كركوك مراسل قناة كردستان “هلو جباري”، صباح اليوم الاربعاء.

وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان صحفيين في كركوك ابلغوها ان الاعتقال جرى اثناء قيام جباري بتغطية حادثة حرق المحاصيل الزراعية في ناحية داقوق التابعة الى محافظة كركوك.

وبينت المصادر ان المراسل اقتيد الى مركز شرطة الناحية للتحقيق معه، وما يزال في المركز حتى لحظة كتابة هذا البيان.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اعتقال المراسل اثناء اداء واجباته الصحفية، دون مبرر، عادة ذلك “انتهاكا صارخا” لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

وطالبت الجمعية الاجهزة الامنية المختصة في كركوك باطلاق سراح الزميل على الفور، والايعاز الى العناصر الامنية التابعة لهم، بالكف عن اعتقال الصحفيين، او احتجازهم، لكون الدستور كفل حرية العمل الصحفي دون شرط او قيد.

كما طالبت الجمعية، نقابة الصحفيين في كركوك التي سبق ان شككت باوضاع الصحفيين السيئة في المحافظة، ان تصدر موقفا ازاء هذا الانتهاك الصارخ.