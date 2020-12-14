قوة امنية تعتقل عددا من الصحفيين في كركوك

المستقلة..اعتقلت القوات الامنية في محافظة كركوك عددا من المراسلين الصحفيين اثناء اداء مهامهم في احدى قرى المحافظة، واقتيادهم الى جهة مجهولة.

وافاد منسق جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بكركوك عن اعتقال كل من مراسل وكالة “الأناضول التركية” اوجين عمران، ووكالة “روز نيوز” سوران محمد، ومراسل موقع “زيان ميديا” سوران عبدالكريم، ومراسل موقع “ئيستا الإخبارية” هلمت حسن، ومراسل موقع “ستاندر” اكام وزيري، اثناء تواجدهم ظهر اليوم في قرية “بلكانه” التابعة لناحية “سركران” في قضاء الدبس، والتي تضم عدد من الأراضي المتنازع عليها بين الأقليات في كركوك، مبينا ان القوات اعتقلتهم بتهمة عدم حصولهم على الموافقات الرسمية الروتينية من قيادة عمليات المحافظة والجيش للتغطية في القرية.

واشار الى انهم مازالوا معتقلين لدى القوات الامنية حتى لحظة كتابة هذا البيان.

وفي الوقت الذي ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اعتقال الزملاء الصحفيين، فإنها عدت مطالبة القوات الامنية الصحفيين بالتخويل قفز على القرارات الصادرة من الحكومة العراقية التي منعت كتب التخويل للصحفيين منذ عام 2015، كما تعتبره انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفول دستوريا.

وطالبت الجمعية القيادات الأمنية في كركوك للإيعاز الى القوات التي تعمل بإمرتها الى الكف عن اعتقال الصحفيين واحتجازهم دون مبرر، والكشف بأسرع وقت عن مكان احتجازهم، واطلاق سراحهم على الفور.